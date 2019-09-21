ماذا قالت إيميه صياح عن مرحلة حملها ومشاعرها تجاه الامومة؟

بعد ان اعلنت مقدمة البرامج والممثلة ايميه عن انتظارها مولودها الاول.

أكدت “صياح” في مقابلة مع مجلة “هيا” ان الأمومة نعمة. وتتمنى ان تنجح في التوفيق بين مهنتها وأمومتها وعائلتها ومسؤولياتها.

وشددت إيميه الى أنها تخاف ان تكون أمًا متساهلة وهي تتحدث داىمًا مع زوجها عن هذا الامر وعن أهمية تحقيق التوازن في التربية.

Advertisements

ولفتت الى أنها تنتظر بشوق أن تعيش جميع اللحظات مع المولود المنتظر. أن تختبر أيامه، مراحل نموّه، تفاعله معها وأيّ تفصيل متعلّق به.

ورداً على سؤال حول مشاعرها اليوم وهي تعيش تجربة الامومة لأول مرة وهل هي مستعدّة للولادة؟ اكدت ان مشاعرها اختلطت الا إنها لحظة رائعة تغلب عليها العاطفة، وأنها تختبر أجمل لحظة في حياتها حتى الآن. وشعرت أنها تطير فرحاً وتأثرت حقاً حتى أنّ دموعها كانت هي بمثابة كلام لم أستطع قوله والتعبير من خلاله.

نذكر ان ايميه صياح تزوجت من السيد فريد نجار في عام 2014.