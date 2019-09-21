- 1/2
- 2/2
Sep 21, 2019
بعد ان اعلنت مقدمة البرامج والممثلة ايميه عن انتظارها مولودها الاول.
أكدت “صياح” في مقابلة مع مجلة “هيا” ان الأمومة نعمة. وتتمنى ان تنجح في التوفيق بين مهنتها وأمومتها وعائلتها ومسؤولياتها.
وشددت إيميه الى أنها تخاف ان تكون أمًا متساهلة وهي تتحدث داىمًا مع زوجها عن هذا الامر وعن أهمية تحقيق التوازن في التربية.
ولفتت الى أنها تنتظر بشوق أن تعيش جميع اللحظات مع المولود المنتظر. أن تختبر أيامه، مراحل نموّه، تفاعله معها وأيّ تفصيل متعلّق به.
ورداً على سؤال حول مشاعرها اليوم وهي تعيش تجربة الامومة لأول مرة وهل هي مستعدّة للولادة؟ اكدت ان مشاعرها اختلطت الا إنها لحظة رائعة تغلب عليها العاطفة، وأنها تختبر أجمل لحظة في حياتها حتى الآن. وشعرت أنها تطير فرحاً وتأثرت حقاً حتى أنّ دموعها كانت هي بمثابة كلام لم أستطع قوله والتعبير من خلاله.
نذكر ان ايميه صياح تزوجت من السيد فريد نجار في عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قالت إيميه صياح عن مرحلة حملها ومشاعرها تجاه الامومة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.