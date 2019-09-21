ناهد السباعي: أعيشُ قصة حُب.. وهكذا ردّت على فتاة قالت لها "عيشي مثل أهلك"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّقت الفنانة المصرية ناهد السباعي على ظاهرة إخفاء بعض النجوم لصور أبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي موضحةً أن هذه الأمور حرية شخصية لأن هناك بعض الفنانين يخافون من الحسد، مؤكدةً أنها لن تضع صورًا لأبنائها على صفحات السوشيال ميديا.

وقالت السباعي لـ"فوشيا" خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي إن الانتقادات التي يتعرّض لها الفنانون في أي مناسبة أو مهرجان أمر طبيعي لأنه لا يُمكن أن يرضي الفنان كل جمهوره.

وأضافت أنها في الكثير من الأحيان لا تهتم بهذه الانتقادات ولكن إذا كانت تتعرّض لعائلتها أو بها شيء من العنصرية، فإنها تقوم بالردّ عليها بالشكل المناسب.

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وعن آخر تطورات حياتها العطفية، قالت ناهد إنها تعيش حاليًا قصة حب ولكنها لم ترتقِ بعد إلى مرحلة الزواج، نافيةً تمامًا جميع الأخبار التي تم تداولها حول خطوبتها أو زواجها في السر.

وكشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي في فيديو "فوشيا" حقيقة مشاركتها في فيلم "ماكو" والأحداث الحقيقية التي اقتُبست منها أحداثه.