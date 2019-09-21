متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية بسمة إنها من الأشخاص الذين يؤمنون بالحسد ولكنها رغم ذلك لا ترتدي "خرزة زرقاء" لأنها تثق في الله، موضحةً أنها من عشّاق اللون الأزرق وعندما ترتدي أي ملابس أو إكسسوارات زرقاء فلا يعني ذلك أنها ترتديها من أجل درء الحسد.
وأضافت في لقاء خاص مع "فوشيا" أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، أن انتقاد البعض لظهورها دون مكياج أمر طبيعي، لأن الفنانة يجب أن تظهر بأكثر من إطلالة ولوك مختلف.
وأشارت إلى أنها تُغيّر من إطلالتها كفنانة بكثرة، لتأكيد قدرتها على الظهور بأكثر من شخصية ولإثبات أن طبيعة بشرتها وشعرها تتحمّل جميع التغيرات.
ووجّهت بسمة تحيةً لفريق عملها الذي أشرف على إطلالتها في المهرجان والذي يتكوّن كلّه من المصريين حيث تعاونت مع مصممة الأزياء ملك العزازي والإستايليست إسلام متولي والماكيير محمود رشاد ومصفف الشعر الصغير.
وكشفت الفنانة المصرية بسمة في فيديو "فوشيا" حقيقة مشاركتها في فيلم "ماكو" والذي يضمُّ العديد من النجوم المصريين والعرب.
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة: لا ألبسُ اللون الأزرق لدرء الحسد.. وتكشفُ سرّ تغيير إطلالاتها بكثرة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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