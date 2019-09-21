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شكرا لقرائتكم لهذا السبب تردد جميل راتب في المشاركة بـ"الكيف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - عام كامل مر على رحيل الفنان المصري، جميل راتب، حيث تحل اليوم الخميس الذكرى الأولى لوفاته، التي جاءت بعد صراع مع المرض.
وقدم راتب طوال رحلته الفنية العديد من الأعمال التي حملت كواليس قد لا يصدقها البعض، خاصة في ما يتعلق بفيلم "الكيف" الذي شارك في بطولته إلى جوار محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني.
كما جسد من خلال الفيلم شخصية "البهظ" تاجر المخدرات، وحقق نجاحاً كبيراً من خلالها، إلا أن المفاجأة التي كشف عنها قبل رحيله هو أنه كان مترددا في قبول الدور.
وصرح راتب في لقاء تلفزيوني قبل رحيله أنه لم يكن مقتنعاً بدور "البهظ" حيث كان يجهل أنه يمتلك مقومات تلك الشخصية، لذلك قدم الفيلم دون اقتناع منه بالدور الذي يلعبه.
كما أكد أن الألفاظ الخاصة بالشخصية لم يكن يعرفها وقت تقديمه للدور، ما دفعه لسؤال المخرج والمؤلف عن سبب اختياره، وأكد لهما أن هناك نجوما كبارا يستطيعون لعب الشخصية، لكنهما أخبراه بكونهما يرغبان في أن تكون هناك شخصية مختلفة تلعب هذا الدور من أجل مفاجأة الجمهور، وهو ما حدث بالفعل واستطاع العمل أن يحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.
وحصد راتب جوائز عن الشخصية التي لعبها في أحداث الفيلم، كما كان للعمل مساهمات في تكوين شعبية كبيرة له لدى الجمهور.
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