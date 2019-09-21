الارشيف / فن ومشاهير

لهذا السبب تردد جميل راتب في المشاركة بـ"الكيف"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم لهذا السبب تردد جميل راتب في المشاركة بـ"الكيف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عام كامل مر على رحيل الفنان المصري، جميل راتب، حيث تحل اليوم الخميس الذكرى الأولى لوفاته، التي جاءت بعد صراع مع المرض.

وقدم راتب طوال رحلته الفنية العديد من الأعمال التي حملت كواليس قد لا يصدقها البعض، خاصة في ما يتعلق بفيلم "الكيف" الذي شارك في بطولته إلى جوار محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني.

كما جسد من خلال الفيلم شخصية "البهظ" تاجر المخدرات، وحقق نجاحاً كبيراً من خلالها، إلا أن المفاجأة التي كشف عنها قبل رحيله هو أنه كان مترددا في قبول الدور.

Advertisements

وصرح راتب في لقاء تلفزيوني قبل رحيله أنه لم يكن مقتنعاً بدور "البهظ" حيث كان يجهل أنه يمتلك مقومات تلك الشخصية، لذلك قدم الفيلم دون اقتناع منه بالدور الذي يلعبه.

كما أكد أن الألفاظ الخاصة بالشخصية لم يكن يعرفها وقت تقديمه للدور، ما دفعه لسؤال المخرج والمؤلف عن سبب اختياره، وأكد لهما أن هناك نجوما كبارا يستطيعون لعب الشخصية، لكنهما أخبراه بكونهما يرغبان في أن تكون هناك شخصية مختلفة تلعب هذا الدور من أجل مفاجأة الجمهور، وهو ما حدث بالفعل واستطاع العمل أن يحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

وحصد راتب جوائز عن الشخصية التي لعبها في أحداث الفيلم، كما كان للعمل مساهمات في تكوين شعبية كبيرة له لدى الجمهور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب تردد جميل راتب في المشاركة بـ"الكيف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا