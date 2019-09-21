شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقات الأخيرة من الموسم الخامس لمسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، ارتفاع فى التقييمات وطرح البحث، بعد تسريب بعد الشائعات عن احتمالية عودة الممثل الشهير توم هاردى صاحب شخصية ألفى سولومونز، لأحداث المسلسل بعد إطلاق النار عليه فى أخر حلقات الموسم الماضى.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة الأخيرة يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، والتى ستأتى بعنوان Mr. Jones وستكون أطول حلقة فى الموسم وستبلغ مدتها 65 دقيقة المقبل عبر شبكة إذاعة BBC الإنجليزية الساعة 9 مساءً.

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ويسرد الموسم الخامس من المسلسل الشهير حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضًا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد أن تولى تومى شيلبى منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.

وفى سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".