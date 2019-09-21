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مهرجان الجونة يمنح المخرج السودانى صهيب جاسم البارى جائزة فارايتى الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مهرجان الجونة السينمائى، المخرج السودانى صهيب جاسم البارى، جائزة أفضل موهبة عربية فى الشرق الأوسط، التى تقدمها مجلة فارايتى، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثانى من الدورة الثالثة للمهرجان الذى انطلق يوم أول أمس الخميس.

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ويشارك المخرج السودانى صهيب جاسم البارى فى المهرجان بالفيلم التسجيلى "الحديث عن الأشجار" الفائز بجائزة بانوراما الأفلام الوثائقية بمهرجان برلين السينمائى الذى أقيم فى شهر فبراير من هذا العام.

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يتناول الفيلم مغامرة ابراهيم، منار، سليمان والطيب، وهم أربعة مخرجين وأصدقاء منذ أكثر من نصف قرن، فى سعيهم إلى استرجاع السينما إلى السودان من خلال إعادة بناء صالة سينمائية مهجورة.

وكان المهرجان قد منح الجائزة فى دورة العام الماضى للمخرج المصرى أبو بكر شوقى بعدما برز على الساحة العام الماضى ونافس فيلمه الأول "يوم الدين" فى المسابقة الرسمية فى مهرجان كان، وحصل على جائزة "فرانسوا شاليه" لسنة 2018، والتى تعتبر حدثًا عـظيمًا فى حياته العملية.

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