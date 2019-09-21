شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وليد توفيق يغنى لمصر وشعبها وجيشها: يا أم الدنيا مكنش قبلك دنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم وليد توفيق فيديو له عبر حسابه على إنستجرام يغنى فيه لمصر وجيشها وشعبها، عبر كلمات تفاعل معها متابعوه بسرعة، قال فيها: حبيبة طول العمر حبيبة وأصيلة قبل كل أصيلة يا مصر يا أم الدنيا ما كانش قبلك دنيا يا مصر.

ثم تبع تلك الوصلة من الغناء والثناء على مصر برسالة قال فيها: يا مصر حماكى الله ربنا يحمى مصر وشعب مصر وجيش مصر الباسل اللى رجع الأمن والطمأنينة لمصر يا رب واحمى شعبها.

يذكر أن الفنان وليد توفيق من أكثر المطربين العرب حبًا لمصر ودائمًا ما يحرص على التفاعل مع الأحداث المصرية حيث يعتبر مصر دائمًا بلده الثانى وهو ما يجعله يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر تبادله نفس الحب والاحترام.

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