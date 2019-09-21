شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات بتسريب الحلقة الأخيرة من Peaky Blinders قبل عرضها غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت بعض وسائل الاعلام، خبر تسريب الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس لمسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders قبل عرضها غداً

ومن المقرر أن تأتى الحلقة الأخيرة بعنوان Mr. Jones وستكون أطول حلقة فى الموسم وستبلغ مدتها 65 دقيقة، والتى من المرجح أن يظهر فيها الممثل توم هاردى مرة آخرى لمساعدة تومى شيلبى.

ويسرد الموسم الخامس من المسلسل الشهير حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضًا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد أن تولى تومى شيلبى منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.

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وفى سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".