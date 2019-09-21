شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..افتتاح عروض مسرحية "اعترافات زوجية" لـ هبة عبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح أمس، العرض المسرحي "اعترافات زوجية" وسط حضور جماهيري، على مسرح الجزويت، والعرض بطولة هبة عبدالغني وأحمد السلكاوي، والمسرحية من تأليف الكاتب الفرنسي إريك شميت ومن إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

ومن جانبها أعربت هبة عبد الغني عن سعادتها بهذا الحضور، من قبل الجمهور لحضور"اعترافات زوجية" على مسرح الجزويت ، خاصة أن هذه المسرحية كانت السبب في عودتها لخشبة المسرح من جديد بعد انقطاع وصل إلى ما يقرب 20 عاما.

وتقدم هبة شخصية ليز الزوجة التي تقوم بأدائها ضمن أحداث المسرحية، لما تحمله هذه الشخصية من تحديات والتى حمستها منذ القراءة الأولى لنسخة المسرحية للمؤلف الفرنسي اريك شميت والتي قام بإعدادها المخرج الشاب أحمد فؤاد.

مسرحية "إعترافات زوجية" بطولة هبه عبدالغني وأحمد السلكاوي، تأليف الكاتب الفرنسي اريك شميت ومن إعداد وإخراج أحمد فؤاد.