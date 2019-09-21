شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول ظهور بعد "الفورمة" الجديدة.. خالد سليم يلفت الأنظار بعد إنقاص وزنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان خالد سليم، على الظهور بشكل مختلف فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثه، التى تقام حاليا، بصحبة زوجته سيدة الأعمال "خيرية".

والتقطت عدسات ”الخليج 365” صورا لخالد سليم قبل ساعات من حضوره افتتاحية مهرجان الجونة السينمائى، وقد ظهر خلالها بشكل مختلف بعد إنقاص وزنه بشكل كبير، ليخطف أنطار معجبيه وجمهوره بعد الانتهاء من "الفورمة" الجديدة.



خالد سليم بصحبة زوجته سيدة الاعمال خيرية

ويعود سليم خلال ساعات الى القاهرة، لاستكمال تصوير مسلسله الجديد "بلا دليل"، الذى يشاركه فى البطولة درة ونيكولا معوض وحازم سمير واسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر واشرف زكي وانعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وشادي جميل وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجي.

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الفنان خالد سليم



خالد سليم فى الفورمة الجديدة