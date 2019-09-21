شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض × أبيض .. ايمليا كلارك "بتنور" فى المؤتمر الصحفى لفيلمها Last Christmas والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية ايمليا كلارك صاحب شخصية "دينيريس تايجريان" الشهيرة فى مسلسل Game of thrones، فى المؤتمر الصحفى لفيلمها الجديد Last Christmas فى مدينة كاليفورنيا الأمريكية.

وارتدت كلارك فى الصور التى التقطت لها فى المؤتمر الصحفى ملابس "بيضاء" بالكامل، ومن المقرر عرضه الفيلم الجديد فى 15 نوفمبر المقبل بدور العرض السينمائى.

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أحداث الفيلم تدور حول اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" والتى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

ويشارك إيمليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.