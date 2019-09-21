شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيت موس تكتفى بارتداء "بلوزة" بدلا من الفستان خلال سهرة فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لكيت موس البالغة من العمر ( 45 عام ) خلال توجهها لقضاء سهرة في لندن مع السوبر موديل ناعومي كامبل و إيريس لو و المغنية الشهيرة بالوما فيث .

وفاجأت كيت موس العالم بظهورها مرتديه " بلوزة" فقط وكأنها فستان قصير و هو ما لاحظه الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة و متابعى خطوط الأزياء العالمية .

" بلوزة " كيت موس مصنوعة من الحرير باللون الـ " أوف وايت " ووصل سعرها إلى 790 جنية استرليني .



كيت موس (1)

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كيت موس (2)



كيت موس (3)



كيت موس (4)