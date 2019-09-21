- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كيت موس تكتفى بارتداء "بلوزة" بدلا من الفستان خلال سهرة فى لندن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لكيت موس البالغة من العمر ( 45 عام ) خلال توجهها لقضاء سهرة في لندن مع السوبر موديل ناعومي كامبل و إيريس لو و المغنية الشهيرة بالوما فيث .
وفاجأت كيت موس العالم بظهورها مرتديه " بلوزة" فقط وكأنها فستان قصير و هو ما لاحظه الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة و متابعى خطوط الأزياء العالمية .
" بلوزة " كيت موس مصنوعة من الحرير باللون الـ " أوف وايت " ووصل سعرها إلى 790 جنية استرليني .
كيت موس (1)
كيت موس (2)
كيت موس (3)
كيت موس (4)
كيت موس (5)
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. كيت موس تكتفى بارتداء "بلوزة" بدلا من الفستان خلال سهرة فى لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.