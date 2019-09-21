أحمد فهمي يكشف حالة هنا الزاهد: "قد تحتاج لجراحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان أحمد فهمي على طمأنة أصدقائه ومحبيه على زوجته الفنانة هنا الزاهد، عقب دخولها المستشفي بشكل مفاجئ، بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتب فهمي، عبر حسابه على"فيسبوك" قائلا: "شكرا لكل الناس اللي بتسأل على هنا، ومعلش مش عارف أرد على كل الناس، لأنى كنت محتاس لوحدي.. الموضوع إننا فى المستشفى هنا فى سنغافورة وهنقعد 3 أيام تحت الملاحظة، ولو محصلش تحسن هيبقى في جراحة.. الموضوع بايخ ومفاجىء".

وأضاف: "بس بشكر دكتور أشرف زكى فعلا.. والدكاترة المصريين دكتور أشرف أبو الهوا، والدكتور أحمد نجم، اللى متابعين من مصر، الحالة مع دكاترة هنا، وبشكر معالى السفير محمد أبو الخير، اللي واقف معانا جامد هو والمصريين فى السفارة، وعلى رأسهم الأستاذ محمد زغلول، وطبعا الأستاذ ضياء محمد كامل، اللي واقف جنبي جامد من مصر.. إن شاء الله خير".

يذكر أن فهمي نشر صورة لهنا الزاهد، عبر حسابه على "إنستجرام"، وهي ترقد في المستشفى، قبل أن يحذفها، فيما طالبت هنا عبر حسابها، اليوم، الدعاء لها، مضيفة: "اللهم اشفيني".

