خاص| ياسمين كساب عن "نصيبي وقسمتك 3": " أعادني للشاشة.. و(عبير) مناسبة لي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين كساب، في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" من خلال قصة "اكدب عليا شوية" التي عرضت على شاشة قناة "ON E ".

وقالت ياسمين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن شخصية "عبير" جذبتها بقوة للمشاركة في المسلسل، حيث كان المفاضلة أمامها بين شخصيتين، ولكن "عبير" كانت الأكثر تناسبًا معها، وهو ما كان يفضله مؤلف العمل، عمرو محمود ياسين.

وقالت: "لما قريت السيناريو، لقيت فعلا إن (عبير) كانت أكتر شخصية ممكن تتعاطف معاها أو تكرهها، فتتعاطف معها لأنها شخصية صبورة واستحملت في حياتها، وتكرها في حالة التحول التي حدثت لها عندما أحست بالظلم ووعود زوجها لها، وسألت نفسي هو أنا ممكن أكون في نفس ظروف عبير في الحياة؟".

واستطردت: "أنا شخصيًا تعاطفت كثيرًا مع (عبير) وأحببت شخصيتها لأنها طيبة وصبورة وعندها قوة تحمل للاشياء والأحداث، وإنها تستحمل إن جوزها مع واحدة تانية علي الرغم ان سنها صغير، وتتمتع بالجمال، ولكنها أحبت (فريد) وحنيته والراجل المحترم والمهذب اللي بيعاملها كويس، وهو كمان أحب فيها الست المهتمة به واللي بتحترمه، بعكس زوجته الثانية، ولكن الحب لوحده مش كفاية، ومفيش راجل بيستحمل الإهانة، ومفيش ست بتستحمل الإهانة".

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وتابعت: "كنا بنشتغل في وقت قصير جدًا، ولكن قدرنا ننجز مراحل التصوير سريعًا، وهو عمل اجتماعي رائع وحقيقي، وتناول قضايا مهمة بطريقة سلسلة وخفيفة، وصلت لكل الناس، والقصص التي يتناولها المسلسل، استطاعت أن تصلح حال الكثير من الناس، وجعلتهم يضعون أيديهم على مشاكلهم، وإن الناس تراجع نفسها بينها وبين نفسها، وأيضًا عدم تطرق الفتاة لخيانة زوجها، والمرأة المهملة، والسيدات اللي لسانهم طويل على أزواجهم".

وأوضحت: "نصيبي وقسمتك 3، التجربة الأولي التي تجمعني، بشركة سينرجي للإنتاج الفني، وكانت تجربة لطيفة بالنسبة لي، وأتمنى تكرار التجربة مع نفس فريق العمل في أعمال قادمة وسعدت بالتعاون مع الفنان مراد مكرم والمؤلف عمرو محمود ياسين الكاتب العبقري والمخرج مصطفي فكري، وقدمت 5 حلقات فقط في هذا العمل، ولكنها بالنسبة لي 50 حلقة، ومحظوظة بالتجربة دي التي تنضم لتجاربي السابقة سواء في "كف القمر" أو "ورقة شفرة" أو "واحد صحيح" أو "حين ميسرة" أو"الاسطورة".

وأضافت: "هذه التجربة جاءت بعد غياب 3 سنوات عن التمثيل، وكان واحشني اللوكيشن والوقوف أمام الكاميرا، وأعتبر هذا العمل عودة حميدة لي، كما أن ردود الأفعال عن دوري بالمسلسل أعجبتني، وناس كتير بتقولي نفسنا القصة تبقى 30 حلقة مش 5 حلقات".

حكاية "اكدب عليا شوية" من مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" بطولة: مراد مكرم وميرهان حسين ومؤمن نور وأمير شاهين وألفت عمر وياسمين كساب والمغربية طاهرة واللبنانية صبا الرفاعي وأسما سليمان وآخرين، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، تدور أحداثها في اطار اجتماعى حول المشاكل التي تقابل أى زوجين فى الحياة.