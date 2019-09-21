ناهد السباعي: من دواعي سروري حضور "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورًا لمشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت السباعي تعليقًا على الصور: "من داوعي سروري أن أكون في الجونة السينمائي مرة أخرى بين الزملاء والأصدقاء الرائعين".

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي تقام في الفترة من19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، في حضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.​