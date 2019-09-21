محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورًا لمشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.
وكتبت السباعي تعليقًا على الصور: "من داوعي سروري أن أكون في الجونة السينمائي مرة أخرى بين الزملاء والأصدقاء الرائعين".
جدير بالذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي تقام في الفترة من19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، في حضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي: من دواعي سروري حضور "الجونة السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.