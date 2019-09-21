محمد عز: الموسم الثاني من "حمام الست" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:
أعلن الفنان محمد عز انتهاء الموسم الأول من مسرحيته "حمام الست"، والتي عُرضت خلال فترة الصيف، على خشبة مسرح "بيرم التونسي" في الإسكندرية.
قال عز، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمد الله على نجاح الموسم الأول من المسرحية، والتي حصدت ردود فعل وإعجاب كل من حضرها، وفي غاية السعادة بنجاح بطولتي الأولى على المسرح".
كما أكد عز أن فريق عمل المسرحية يستعد حاليًا، لعرض الموسم الثاني في القاهرة، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور.
وأشار عز إلى أنه انتهى أيضًا من تصوير دوره بالكامل في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة "DMC".
وأوضح: "الجزء الثاني من المسلسل حقق ردود فعل رهيبة، لأن المسلسل يجمع بين عدد كبير من النجوم الذين يحبهم الجمهور حيث يجمع بين جيل الكبار والشباب، ومعربا عن سعادته بالتعاون مع كل نجوم العمل".
"قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم: ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، غادة طلعت، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، محمد نجاتي، أميرة هاني، وميرنا وليد.
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