في ذكرى وفاتها الـ36.. محطات في حياة كراون الشرق فايزة أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - ياسمين الشرقاوي:

تحل اليوم 21 سبتمبر، ذكرى رحيل "كروان الشرق"، الفنانة الراحلة فايزة أحمد، صاحبة "أنا قلبي إليك ميال، ياما القمر علي الباب، تمر حنة"، أحد أشهر الأغاني التي تركت بصمة خاصة في أذهان الكثيرين.

التقرير التالي يستعرض أهم المعلومات في حياة "صاحبة الحنجرة الذهبية" فايزة أحمد:

- ولدت فايزة أحمد بيكو الرواس في مدينة صيدا اللبنانية في 5 ديسمبر عام 1930.

- نشأت في مدينة دمشق السورية، وتقدمت للإذاعة السورية، إلا أنها لم توفق حينها.

- انتقلت إلى حلب وقدمت في إذاعة حلب، وبالفعل نجحت وذاع صيتها وطلبتها إذاعة دمشق.

- جاءت بعد ذلك إلى مصر وتقدمت للإذاعة المصرية، وقدمها الإذاعي صلاح زكي.

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- تعاونت خلال مسيرتها الفنية مع أكبر الملحنين، منهم: محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، محمد الموجي، محمد سلطان، ومحمود الشريف.

- لديها تاريخ حافل من أروع الأغاني، أبرزها: "يالا أسمراني"، "يا تمر حنة"، "ليه يا قلبي"، "أنا قلبي إليك ميال"، وغيرها من الأغاني.

- شاركت في عدد من الأعمال أبرزها "تمر حنة"، "ليلى بنت الشاطئ"، و"امسك حرامي".

- تزوجت 5 مرات، ولديها من الأبناء أربعة: " فريال، كرم، وتوأمان هما طارق وعمر".

- في مثل هذا اليوم من العام 1982، رحلت الفنانة فايزة أحمد عن عمر ناهز 52 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان الثدي.​