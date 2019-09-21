هكذا احتلفت كارينا كابور بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
حرصت النجمة الهندية سونام كابور على الاحتفال بعيد ميلاد نظيرتها كارينا كابور، من خلال نشر صورة لهما معًا عبر حسابها بموقع الصور "انستجرام".
وعلقت "كابور"، على الصورة التي جمعتهما في "حمام السباحة"، قائلة: " أسعد عيد ميلاد، لا أحد مثلك، أحبك كثيرًا".
وتحتفل اليوم نجمة بوليود الهندية كارينا كابور، بعيد ميلادها الـ39، والتي تحظى بشهرة واسعة في الهند، فهي تنتمي لعائلة فنية بجانب زواجها من النجم الهندي سيف علي خان.
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