نجيب ساويرس ينشر صورة مع مينا مسعود: "نجمنا المصري في هوليوود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، صورة له مع الفنان المصري مينا مسعود الذي يحضر فعاليات المهرجان للمرة الأولى. وعلق ساويرس: "مع علاء الدين.. نجمنا المصري في هوليوود". وتقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، في الفترة من 19 سبتمبر حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

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