كارينا كابور تكمل عامها الـ 39 وهذه أبرز محطات حياتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 07:40 مساءً - تحتفل نجمة بوليوود كارينا كابور Kareena Kapoor اليوم 21 أيلول/سبتمبر بعامها الـ39، وهي النجمة الأكثر نجاحاً وجماهيرية بين نجمات بوليوود.



لهذه المناسبة نشرت كارينا صورة وفيديو على حسابها الخاص في انستقرام، حيث تظهر في الصورة وهي تحمل ابنها الوحيد تيمور، اما الفيديو فتظهر فيه كارينا وقالب الكيك أمامها حيث تطفىء الشموع.

نعرض أهم محطات كارينا كابور في سطور لمناسبة ذكرى ميلادها الـ39:

بدأت كارينا مسيرتها عام 2000 في فيلم اللاجئين مع النجم ابهيشيك باتشان نجل الأسطورة أميتاب باتشان، وحازت من خلاله على العديد من الجوائز، منها جائزة فيلم فير لأفضل ممثلة صاعدة، لتتوالى نجاحاتها عام 2003 بفيلم تشاميلي الذي شهد دخولها أعلى النجمات أجراً وأكثرهن نجاحاً.



بعد انفصالها عن شاهيد كابور، بدأت كارينا علاقة عاطفية عام 2008 مع الممثل سيف علي خان Saif Ali Khan الذي تزوجت منه في أواخر 2012 و غيرت إسمها إلى " كارينا كابور خان "، و رزقت بمولودها الأول تيمور علي خان في 20 ديسمبر 2016.

كارينا كابور وزوجها سيف علي خان وابنهما تيمور



تم ترشيحها من مؤسسة كونغرس المحلية، التي بعثت برسالة إلى رئيس حزب المؤتمر الوطني الهندي ورئيس مؤتمر الشباب راهول غاندي، تدّعي فيها أنّ النجمة كارينا كابور Kareena Kapoor هي الأنسب لهزيمة مرشح حزب بهاراتيا في دائرة بوبال، في انتخابات البرلمان الهندي "لوك سابها" المقبلة.

نجمة بوليوود كارينا كابور

وفازت كارينا بجائزة أفضل ممثلة أنثى، في الحفل الذي أقيم بعد انتهاء البرنامج الحواري الشهير Koffee With Karan 6 للمخرج كاران جوهر Karan Johar في موسمه 6 هذا العام.



اختيرت كارينا لتكون عضوا في لجنة تحكيم برنامج " India Dance" وهو برنامج يعرض فيه الراقصون الهنود المحترفون والهواة مواهبهم في سلسلة من الجولات، وذلك على تلفزيون الواقع.