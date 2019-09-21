نجحت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى التعاقد مع فرقة مركز تريومف الروسية للموسيقى لتقديم العرض العالمى الشهير أليس فى بلاد العجائب، وهو من إخراج أليكسى بيجانوف.
وحقق العرض الأول منها نجاحًا باهرًا، ومن المقرر تقديم العرض فى أربع حفلات صباحية ومسائيةاليوم السبت وغد اً الأحد 21 ، 22 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في الحادية عشر صباحًا، والثامنة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
ويتميز العرض بتداخل التكنولوجيا الحديثة مع تنوع وثراء العناصرالفنية التى تجمع تقنيات الابعاد الثلاثية والالعاب النارية والمؤثرات الضوئية والبصرية وغيرها من ملابس واقنعة واكسسوارات مع المشاهد الغنائية والاستعراضية التى تحول المسرح إلى عالم من السحر والخيال ويروى القصة الشهيرة التى تحمل نفس الأسم.
وتدور أحدث العرض حول الفتاة أليس التى تنتقل الى عالم خيالي تسكنه مخلوقات غريبة حيث انتظرتها الكثير من المغامرات والمواقف الشيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرضه الأول.. أليس فى بلاد العجائب ثلاثية الأبعاد تبهر الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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