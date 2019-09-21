بالفيديو.. أليكسي بلو تطرح أحدث كليباتها "Wavelength"

طرحت الفنانة العالمية أليكسي بلو أحدث كليبتها بعنوان "Wavelength"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنانة العالمية أليكسي بلو طرحت مؤخرًا كليبا بعنوان "Leaving You on Read"، وحقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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