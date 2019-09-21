شاهد.. إدوارد يدعم السيسي بهشتاج "كلنا معاك"

أعرب الفنان إدوارد عن حبه لوطنه ودعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق الفنان إدوارد قائلاً: "كلنا معاك"، وهو الهشتاج الذي دعم من خلاله ملايين المصريين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك ضد المؤامرات.

كان نجوم الفن فى الفترة الأخيرة أعربوا بشدة عن

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وطنيتهم ودعمهم للرئيس السيسى وللحكومة المصرية الذين بذلوا مجهوداً عظيماً في النهوض بمصر والحفاظ عليها.

ويستعد الفنان إدوارد لعرض مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وهو تأليف نهى سعيد، وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، وبطولة كل من إياد نصار، داليا مصطفى، إنجى المقدم، مى سليم،

إدوارد، فريدة سيف النصر، سارة عادل، أمانى كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، حمدى الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، ليلى عز العرب، ماريا إدوارد.

وتدور أحداث المسلسل فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة.