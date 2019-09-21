بالصور.. افتتاح مسرحية "اعترافات زوجية" لهبة عبد الغني

افتتح أمس، العرض المسرحي "اعترافات زوجية" وسط حضور جماهيري لافت، على مسرح الجزويت، بطولة هبة عبدالغني وأحمد السلكاوي، تأليف الكاتب الفرنسي اريك شميت ومن إعداد وإخراج أحمد فؤاد.
وأعربت هبة عبد الغني عن سعادتها بهذا الحضور، اللافت من قبل الجمهورلحضور "اعترافات زوجية" على مسرح الجزويت ، خاصة أن هذه المسرحية كانت السبب في عودتها لخشبة المسرح من جديد بعد انقطاع وصل إلى ما يقرب ٢٠عاما.
وتقدم هبة شخصية ليز الزوجة التي
مسرحية "إعترافات زوجية" بطولة هبه عبدالغني وأحمد السلكاوي، تأليف الكاتب الفرنسي اريك شميت ومن إعداد وإخراج أحمد فؤاد.
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