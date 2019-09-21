بالصور.. افتتاح مسرحية "اعترافات زوجية" لهبة عبد الغني

افتتح أمس، العرض المسرحي "اعترافات زوجية" وسط حضور جماهيري لافت، على مسرح الجزويت، بطولة هبة عبدالغني وأحمد السلكاوي، تأليف الكاتب الفرنسي اريك شميت ومن إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

وأعربت هبة عبد الغني عن سعادتها بهذا الحضور، اللافت من قبل الجمهور

لحضور "اعترافات زوجية" على مسرح الجزويت ، خاصة أن هذه المسرحية كانت السبب في عودتها لخشبة المسرح من جديد بعد انقطاع وصل إلى ما يقرب ٢٠عاما.

وتقدم هبة شخصية ليز الزوجة التي

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تقوم بأدائها ضمن أحداث المسرحية، لما تحمله هذه الشخصية من تحديات والتى حمستها منذ القراءة الأولى لنسخة المسرحية (اعترافات زوجيه ) لمؤلفها الفرنسي (اريك شميت) والتي قام بإعدادها المخرج الشاب ( أحمد فؤاد ).

مسرحية "إعترافات زوجية" بطولة هبه عبدالغني وأحمد السلكاوي، تأليف الكاتب الفرنسي اريك شميت ومن إعداد وإخراج أحمد فؤاد.