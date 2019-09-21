أكرم حسني يكشف مفاجأة عن أغنية افتتاح الجونة السينمائي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قدم الفنان المصري أكرم حسني، أغنية “بحب السيما” في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والتي تحمل شعار “السينما الإنسانية”.
أكرم حسني، قال خلال لقائه مع الإعلامية شريهان أبوالحسن على هامش تغطية قناة “ON E” لمهرجان الجونة السينمائي، إنه كتب كلمات أغنية الحفل بنفسه ولحنها الملحن مصطفى العسال وغناها عماد كمال، مشيرا إلى أنه لم يغنِ الأغنية ولكنه أداها على المسرح.
وأضاف، أنه رحب بأداء أغنية الافتتاح نظرًا لمحبته للموسيقى والغناء، أنه مؤكدا أنه يستخدم الأغاني في عمله لتقديم أداء فني مختلف في أفلامه ومسلسلاته.
وفي سياق متصل، كشف أكرم حسني، عن تعاون فني جديد مع المطرب تامر حسني في فيلم جديد، مستبعدًا أن يكون جزءاً ثانياً من فيلم “البدلة”، مشيرًا إلى أنه سيقدم مسلسلاً خلال الموسم الرمضاني المقبل مع الفنان أحمد فهمي.
يذكر أن الفنان أكرم حسني، خلال الحفل مازاح السيناريست تامر حبيب، قائلا: “كان لازم حد يطلع يقضي على الأسطورة اللي بتقول إن تامر حبيب ويسرا هما اللي يغنوا في المهرجان”.
وأضاف: “في الدورة الأولى قدم تامر حبيب، أغنية “3 دقات”، مع أبو ويسرا، وبعدها أغنية العالم جونة، ظهر فيها كل أعضاء المهن التمثيلية وأنا لا أنت ما رقمي مش معاك”.
وتابع: “عندما كلمني عمرو منسي لأقدم أغنية الافتتاح، سألته راجعتوا تامر حبيب في الخطوة دي قبل ما تكلموني؟”.
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