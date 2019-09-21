زوج أنغام: “مشاعر” لـ شيرين عبد الوهاب هي الأغنية الأقرب إلى قلبي

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الموزّع الموسيقي المصري أحمد ابراهيم، زوج الفنانة المصرية أنغام، عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية مع زوجته.

وخلال حلوله ضيفًا على أحد البرامج عبر شاشة cbc المصرية، أفصح عن أن أنغام غاضبة ممّا يقال أخيرًا عنها لأن البعض ارتكب تجاوزات ضد حياتها الشخصية.

وأضاف ابراهيم: “أنغام طول عمرها مبتردش على الانتقادات ومبتقراش ومبتهتمش.. بس مؤخرا هي زعلانة لأن في تجاوز ضدها”.

وسئل عن أوّل من هنأه بزواجه من أنغام، بين المشاهير، فأكد أنه لا يتذكر بدقة، مرجّحا الاختيار بين النجمتين سميرة سعيد وشيرين عبد الوهاب.

كذلك، سئل الموزّع الموسيقي عن أقرب أغنية إلى قلبه قام بتوزيعها موسيقياً، فأوضح أن “مشاعر” لشيرين عبد الوهاب هي الأحب إلى قلبه والأقرب إليه.