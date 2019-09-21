جنيفر لوبيز بفستان الأدغال في عرض Versace – بالصور والفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: اجتاحت النجمة العالمية جينيفر لوبيز مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها بـ “فستان الأدغال” في عرض أزياء دوناتيلا فرساتشي الذي أُقيم في ميلانو.
ونجحت جنيفر لوبيز بخطف الأنفاس وظهرت بقمة الإثارة في سنّ الخمسين، وأعادت إلى الأذهان مرورها على السجادة الحمراء في حفل جوائز الـ “غرامي” عام 2000.
فإطلالة جينيفر لوبيز في عرض Versace هي النسخة المُعدّلة والأكثر إثارة من “فستان الأدغال” الشهير الّذي سبق أن ارتدته قبل 19 عاماً.
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