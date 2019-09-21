شيرين عبد الوهاب في أوّل ظهور لها “بلوك جديد” بعد غيابها عن جمهورها

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد غياب طويل وغامض عن جمهورها، ظهرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بلوك جديد، حيث أطلّت بفيديو يجمعها مع مصفف الشعر طوني المندلق عبر حسابه على تطبيق انستجرام.
ونشير إلى أنّ شيرين تستعد لإحياء حفل غنائي كبير في السعودية في 23 أيلول، ضمن سلسلة حفلات “اليوم الوطني للسعودية” الـ89.
على الجانب الآخر، طرحت شيرين عبد الوهاب، أغنية خليجية، قبل شهر، تحمل اسم “الحب خدعة”، والتي حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.
والأغنية كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع موسيقي وليد فايد.
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