نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 54 دقيقة مضت التعليقات على شيراز تحتفل باطلاق “Bella Ciao بالعربي” في لبنان – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: اطلقت النجمة شيراز أغنيتها المصوّرة الجديدة بعنوان “Bella Ciao بالعربي” في سينما “Cinemall” في ضبيه- جبل لبنان، بحضور عدد من زملائها الممثلين وحشد من الشخصيات الإعلامية اللبنانية والعربية.

أغنية “Bella Ciao بالعربي” التي حصلت شيراز على حقوق أدائها وزعّها جان ماري رياشي وكتبت كلماتها جويس عطالله، أما الفيديو كليب فأخرجه زياد خوري مستوحياً القصة من المسلسل العالمي “La Casa De Papel”؛ أما الإنتاج فهو لشركة “Shiraz Music”.

بداية الحفل كانت مميزة، إذ دخلت شيراز من الباب الأساسي في سيارة مصفحّة مع العصابة التي مثلت معها في الكليب بالزيّ الأحمر والأقنعة المتعارف عليهما في مسلسل “La Casa De Papel”.

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أما في المؤتمر الصحفيّ الذي أداره الإعلامي رجا نصر الدين، فقد عرض الفيديو كليب الذي اعتبره الكثيرون فيلماً سينمائياً قصيراً، تلاه مشاهد من كواليس التصوير.

يذكر أن شيراز تصوّر حالياً فيلماً سينمائياً بعنوان “The Weekend” مع الممثلين فؤاد يمين وكارلا بطرس من انتاج “Day Two Production”.