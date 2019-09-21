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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد عامٍ ونصف العام على قرارٍ اتخذته قناة MBC بعدم بث أي مسلسلٍ تركي عبر قنواتها المنتشرة، قررت وبخطوةٍ مفاجئة العدول عن هذا القرار والإعلان عن عودة عرض تلك المسلسلات عبر شاشتها.
ونشر حساب "MBC العراق" الرسمي على تويتر تغريدةً أعلن بها عن البدء بعرض المسلسل التركي "اصطدام" من بطولة النجم التركي كيفانج تايليتوغ؛ وهو الأمر الذي أثار كثيرًا من الجدل والتساؤلات حول تراجع القناةِ عن قرارها.
وكانت مجموعة قنوات "MBC" فاجأت مشاهديها بإعلان وقف عرض المسلسلات التركية في مارس 2018؛ إذ قال حينها المتحدث باسم المجموعة، مازن حايك، إنَّ الحظر يشمل جميع الدراما التركية، بما فيها 6 مسلسلاتٍ كان يجري بثها في ذلك الوقت.
إلا أنَّ القرار وقتها فتح الفرصة أمام صنّاع الدراما في الدول العربية لسد الثغرة، كما توجهت بعدها قنوات "MBC" ونظرًا لتعلق المشاهد العربي بالدراما التركية إلى إنتاجِ نسخٍ عربية من مسلسلات تركية كان أولها مسلسل "عروس بيروت"، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي "عروس إسطنبول" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في تركيا ولدى المشاهد العربي وقُدّم منه ثلاثة مواسم.
كانت هذه تفاصيل خبر MBC تعرض مُسلسلًا تركيًا.. هل تراجعت رسميًا عن قرار منعها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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