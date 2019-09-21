حضور كبير في عرض الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"

القاهرة - لايف ستايل
شهدت فعاليات اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي عرض الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا.
ونظم المهرجان احتفاليه مصغرة للفيلم في عرضه الأول بمصر وذلك بعد فوزه بجائزة أسد المستقبل بمهرجان فينيسيا.
وقدم انتشال التميمي مدير المهرجان الفيلم قبل عرضه حيث قال : أمس كان الافتتاح واليوم عروض الأفلام.
ورحب التميمي بالخرج أمجد أبو العلا الذي أبدى سعادته بعرض الفيلم بالجونة متمنيا عرضه تجاريا في مصر.
ويعد الفيلم سابع عمل سينمائي روائي طويل في تاريخ السينما السودانية، وأول فيلم سوداني للنور يظهر منذ عشرين عاما.
وشهد عرض الفيلم حضورا كبيرا من ضيوف المهرجان حيث نفذت كل تذاكره قبل العرض بساعات.
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