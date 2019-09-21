ماليزيا تحظر فيلمًا لجنيفر لوبيز بسبب "كثرة المشاهد الإباحية"

قررت سلطات الرقابة الفنية في ماليزيا، حظر عرض فيلم الكوميديا والدراما "Hustlers" للنجمة جينيفر لوبيز، بصالات السينما المحلية، وذلك بسبب كثرة المشاهد الإباحية.

ونشرت الشركة الموزعة للفيلم في ماليزيا "Square Box Pictures" بيانًا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام قالت خلاله: "نأسف لإبلاغكم بأنه قد تم إلغاء إصدار فيلم Hustlers لأنه تم حظره في ماليزيا.. نعتذر بشدة عن الإزعاج الذي لحق بمعجبي الفيلم والوسطاء والشركاء".

أحداث الفيلم مقتبسة عن مقالة نشرت في مجلة نيويورك، تصور مجموعة من الفتيات المحتالات اللاتي يقررن التعاون معا من أجل قلب الطاولة على عملائهم السابقين.

ويشارك في البطولة مادلين بروير، كيكي بالمر، جينيفر لوبيز، كاردي بي، فرانك ويلي، كونستانس وو، تأليف وإخراج لوريني سكافاريا.

جدير بالذكر أن الفيلم شارك في فعاليات الدورة الـ44 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي بكندا، وقد لاقى الفيلم رواجا كبيرا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لكن سلطات الرقابة في روسيا حذفت بعض المشاهد منه، ومنع عرضه في مصر.

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