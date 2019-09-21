أبناء فنانين يظهرون للمرة الأولى فى مهرجان الجونة

يحرص العديد من النجوم على إخفاء حياتهم الشخصية عن الجمهور من خلال الامتناع عن ذكر أى تفاصيل عن حياتهم فى وسائل الإعلام، وقد يرغب بعض الفنانين فى إبعاد أبنائهم عن الظهور سواء على مواقع السوشيال ميديا أو البرامج والصحف، رغبة منهم فى أن يعيش أبناؤهم حياتهم الخاصة فى هدوء بعيداً عن قيود أضواء الشهرة.

ولجأت بعض الفنانات إلى استخدام حيل مختلفة لإخفاء وجوه أبنائهم عند نشر صور شخصية على حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، سواء بالاتجاه إلى استخدام "إيموشن" ضحك أو قلوب أو وجه طفل، أو تصوير أطفالهم من الخلف حتى لا يتعرف عليهم أحد فى الأماكن العامة.

وبرغم من شدة حرص هؤلاء النجوم على إخفاء أطفالهم عن الجمهور، إلا أنه يمكن أن تفشل من خلال طرق مختلفة عند تصويرهم دون علمهم، وهذا ما حدث بالفعل مع بعض النجوم أمس قبل بدء فعاليات مهرجان الجونة السنوى، حيث ظهر أطفال الفنان شريف رمزى، أثناء قيام الإعلامية بوسى شلبى بالتقاط بعض الصور خلال تغطيتها لأحداث وكواليس من خلال هاتفها الشخصى ونشرها على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى، وذلك رغم تعمد شريف رمزى وزوجته الفنانة المعتزلة ريهام أيمن إخفاء وجوه أبنائهم عند نشر صور لهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

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وظهرت أيضًا أبنة الفنانة بسمة بفيديو التقطته الإعلامية بوسى شلبى، من المطار أثناء وصول الفنانة والتى حاولت إخفاء وجه ابنتها مطالبة بعدم تصويرها ولكن بعد أن ظهر وجهها لثوانى معدودة فى الفيديو .

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