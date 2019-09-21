شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يشارك بهذا الفيلم فى مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المطرب مدحت صالح فى مهرجان الجونة التى تقام فعالياته حاليا بفيلم "الفارس والأميرة" وهو فيلم رسوم متحركة من تأليف بشير الديك ويعتبر أول تجربة على مستوى العالم العربى لهذا الشكل من الأفلام بعد تحضيرات استمرت حوالى أكثر من 15 عام ويتمنى أن ينال إعجاب جمهوره .

وطرح المطرب مدحت صالح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "حد غيرى"، وهى من كلمات معتز الإمام، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، على موقع "يوتيوب".

وأحيا مدحت صالح منذ أيام حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ28، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، قدم مدحت صالح أشهر أغانيه، بين القديمة والجديدة، مثل "حبيبى يا عاشق" و"قلب واحد" و"تعرفى تسكتى" وحتى "كوكب تانى" وغيرها كما أن الدورة الـ28 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء أحياء عدد من كوكبة للنجوم؛ هم: "مى فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، هانى شاكر، أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم".

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وكانت آخر أعماله فى الدراما مسلسل "أبو العروسة2"، وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وشارك فى بطولته ​سيد رجب​، ​سوسن بدر​، وولاء الشريف، ونرمين الفقى، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وكارولين عزمى، تأليف هانى كمال، إخراج كمال منصور.