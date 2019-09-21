شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى عن حالة هنا الزاهد: "لو محصلش تحسن هتعمل جراحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد فهمى على طمأنة جمهوره على الحالة الصحية لزوجته الفنان هنا الزاهد، التى نقلت الى إحدى المستشفيات فى سنغافورة أثناء تواجدهما هناك لقضاء شهر العسل. ونشر فهمى منشور عبر حسابه الشخصى يوضح فيه الحاله الصحية قائلاً "شكرا لكل الناس اللى بتسأل على هنا و معلش مش عارف ارد على كل الناس لانى كنت محتاس لوحدى، الموضوع اننا فى المستشفى هنا فى سنغافورة وهنقعد ثلاث أيام تحت الملاحظة ولو محصلش تحسن هيبقى فى جراحه، الموضوع بايخ ومفاجئ بس بشكر د اشرف زكى فعلا، والدكاترة المصريين د اشرف ابو الهوا و د احمد نجم اللى متابعين من مصر الحالة مع الدكاترة هنا، و بشكر معالى السفير محمد ابو الخير اللى واقف معانا جامد هو والمصريين فى السفارة على رأسهم ا محمد زغلول و طبعا ا ضياء محمد كامل اللى واقف جنبى جامد من مصر، انشاء الله خير".

احمد فهمى عبر حسابه الشخصى Advertisements وسرعان ما حرص جمهور الثنائى على تقديم الدعم والدعاء للفنانة هنا الزاهد فى أزمتها الصحية وشفائها فى القريب العاجل. وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمى قد أقيم مؤخرًا، فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم "أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومنى الشاذلى وعمرو يوسف وكندة علوش، وأشرف عبد الباقى، وهشام ماجد، ولبلبة، وعلاء مرسى، والناقد طارق الشناوى، وعمرو الليثى، وإسلام جمال، وخالد عليش، وحارس الأهلى السابق أمير عبد الحميد، وكريم عفيفى.

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