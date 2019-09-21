شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون تبدى إعجابها بإطلالات نيكول سابا ومى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضجة كبيرة أحدثتها النجمة العالمية باريس هيلتون، بعد ان أبدت إعجابها بإطلالة الفنانة مى عمر اثناء افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة المقامة حاليا فى مدينة الجونة.

وحرصت هيلتون على متابعة إطلالات الفنانين المشاركين فى مهرجان الجونة، على إحدى الصفحات المهتمة بأخبار الفنانين والتى تضمها فى قائمها متابعيها، وسرعان ما ردت "مى عمر" على تعليق هيلتون بإيموشن.



تعليق باريس هيلتون على أطلاله مى عمر

ولم تكن "عمر" لوحدها التى لفتت انتباه هيلتون صاحبة الـ 38 عاماً، فقد حظيت النجمة اللبنانية نيكول سابا ايضاً على تعليق من هيلتون على إطلالتها اثناء تواجدها على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى.