شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن مينا مسعود..يعشق عادل إمام ويتمني نقل القصص العربية لهوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد حالياً النجم العالمي مينا مسعود داخل مصر، حيث يواصل حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الـ 3، وهو فى قمة نجوميته بعدما نجح فيلمه الأخير"علاء الدين" الذى قام ببطولته فى تحقيق إيرادات كبيرة بمختلف البلدان حول العالم، مما جعله أحد أهم نجوم هوليوود حالياً.. ونقدم 7 معلومات عنه عن النجم المصري العالمي.

1/ مينا مسعود ولد فى مصر عام 1992 قبل أن يسافر بصحبة عائلته من مصر وله أخوين أكبر منه.

2/ والده ووالدته تمنوا أن يصبح طبيباً ليسيرعلى نهج أخوته الذين درسوا صيدلة.



مينا

3/ غضب أهله فى البداية حينما علموا برغبته فى دخول عالم التمثيل لا لشىء سوي رغبتهم فى الخوف عليه لتمنيهم أن يعمل في شىء مضمون خاصة بعد الهجرة من مصر.

4/ راهن مخرج فيلم علاء الدين عليه لأنه صمم أن يكون بطل الفيلم نجم من أصول عربية.

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مينا مسعود

5/ تعلم من ويل سميث أمور عديدة أثناء كواليس فيلم علاء الدين حسبما صرح من قبل فى أكثر من حوار أبرزها تطوير نفسه أكثروالتفاني فى العمل.

6/ سبق وصرح برغبته في أن تنتقل حكايات العرب الممثلة فى الأدب العربي والقصص العديدة الذى نمتلكها فى تراثنا إلي هوليوود بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.



مينا مسعود

7/ أفصح عن نيته من قبل فى العمل مع عادل إمام أثناء مقابلة له مع قناة بى بى سى أكد فيها أنه من معجبيه لأنه كان مهووس بالأفلام العربية منذ صغره بسبب والده ووالدته المتعلقين بالفن المصري مما جعله يتعلق بالنجوم المصريين وعلى رأسهم عادل إمام، وقال أنه تعلق بالكوميديا الذى يقدمها لأنها مختلفة تماماً عما يقدمه نجوم الكوميديا فى مختلف بلدان العالم.