تراند اليوم : خليكو مستعدين – دينا الشربيني بنجهز فستان حلو لمهرجان الجونة

تشارك الفنانة المصرية “دينا الشربيني” بالحضور في فعاليات مهرجان “سلا” لأفلام المرأة في دورته ال 13 والمقام في دولة المغرب، حيث تشارك في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل، وهو ما تسبب في عدم مشاركتها في حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2019 .

وأعربت دينا الشربيني عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان سلا قائلة : ” مبسوطة إني أنا في المغرب وفي مهرجان سلا خاصة وأنه يهتم بأفلام المرأة .. يارب أكون أد المسئولية اللي هما ادوهالي ” .

ومن المتوقع أن تعود دينا لحضور ما يتبقى من فعاليات مهرجان الجونة المستمر حتى يوم الجمعة 27 سبتمبر .