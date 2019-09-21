تراند اليوم : الجمهور يرفض إطلالة أصالة في حفلات اليوم الوطني السعودي – فيديو

تعرضت إطلالة الفنانة السورية أصالة للهجوم وللعديد من الانتقادات، أثناء مشاركتها في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ89.

وأطلت أصالة على وسائل الإعلام برفقة سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة ”روتانا“.

وجاءت إطلالة النجمة السورية بفستان أخضر فضفاض وبأكمام، وأظهرت كتفيها بشكل بسيط لكنها اعتمدت ارتداء ”كوفية“ عليها علم السعودية وصورتا الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

إزاء ذلك، أطلق عدد من الجمهور كلمات تدل على عدم إعجابهم بإطلالتها منها ”صايرة قزمة، هذي إطلالة كيرميت، متل الثعبان ابو قرنين، شو الذوق الخايس، مب حلو لسج، شو البدلة منا بهدلة لو طلعتي بجينس وتيشيرت أبرق“.

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