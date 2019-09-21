اصالة تخفق في الاختيار.. وتثير الجدل

بعد ان اعتاد جمهور الفنانة السورية اصالة نصري على اطلالاتها المميزة والملقتة في كافة المناسبات والحفلات، اكان من ناحية الفساتين التي كانت تحرص على ان تكون مميزة، مستعينة بالمصمم اللبناني نيكولا جبران، او من ناحية تصفيفة الشعر والمكياج، ليكون كل شيء متناسق ومتكامل وتبهر الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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الا ان اطلالة اصالة مؤخرًا شكّلت خيبة للجمهور بعد ان اطلّت في احتفال اقيم في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، حيث وقع اختيار اصالة على فستان باللون الاخضر، قد تكون استوحته من لون العلم السعودي، جاء بأكمام طويلة واكتاف بارزة، مع شال باللونين الابيض والاخضر، كُتب عليه “همّة حتى القمّة”، مع صورة لكل من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، ونجله ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

فستان اصالة هذا اثار جدلاً واسعًا بين روّاد مواقع التواصل الذين انتقدوا اطلالتها واعتبروا انها الاسوأ على الاطلاق، وانه كان بمقدور اصالة ان تختار فستانا آخرا باللون الاخضر لكن بتصميم اجمل كما سبق ان عوّدت متابعيها ومحبيها.