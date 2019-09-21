الفنان عماد زيادة يرزق بمولودته الثالثه "تاليا"

القاهرة - لايف ستايل
تلقى الفنان عماد زيادة، التهاني من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، بمناسبة قدوم مولودته "تاليا"، والتي استقبلها مساء الخميس في أحد المستشفيات الخاصة في منطقة التجمع الخامس.
وعبر "زيادة"، عن امتنانه وسعادته لحرص بعض أصدقائه الفنانين على مشاركته هذه اللحظة السعيدة، من خلال تهنئته بكلماتهم الرقيقة عبر اتصالاتهم الهاتفية.
وتعد "تاليا" هي الابنة الثالثة لعماد زيادة، حيث أن ابنته الكبرى هي "لارا" ونجله الثالث "يوسف" اللذان احتفلا أيضا بقدوم شقيقتهما الثالثة.
جدير بالذكر أن الفنان عماد زيادة قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وهادي الجيار بقيادة المخرج محمد سامي ومن تأليف أيمن سلامة.
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