شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وكلمات.. "توف لو" تطلق كليبها الجديد Sweettalk my Heart والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " توف لو " واحدة من أهم و أشهر النجمات علي الساحة الغنائية ، حيث استطاعت المغنية السويدية البالغة من العمر ( 31 عاما ) أن تحصد شعبية جارفة حول العالم منذ أن ظهرت علي الساحة الفنية في 2006 .

اطلقت توف لو كليب جديد حمل اسم " Sweettalk my Heart " و ذلك علي قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب" و الكليب هو من اخراج Bradley & Pablo ، و استطاع يحصد الكليب أكثر من 300 ألف مشاهدة خلال الساعات الاولي من إطلاقه .

كلمات الاغنية

Tell me you love me tell me you’re mine

Tell me I know it don’t need a sign

But I feel different, know you don’t lie

But I want attention, commitment, intertwined

What are your dreams

Give me the details all in-between

Just let me know you, we can go far

Don’t turn your shoulder, get colder, keep me warm

Sweeter than love is the taste of all those promises

That pulls you in for good

Can’t get enough

Put your top moves on and run with it

Sweet talk that so good

I can be yours, I can be yours now

I can be yours, I can be yours now

I can’t get enough

Put your top moves on and run with it

Sweet talk that shit so good

Tell me forever, how can you know?

It doesn’t matter, see as we go

Hope is protection saving us both

Got good intention and passion, can’t run low

Don’t wanna deal

With all the sad stuff, keeping it real

Playin, pretending when it gets rough

Don’t want us ending, we’re mending, shake it off

Sweeter than love is the taste of all those promises

That pulls you in for good

Can’t get enough

Put your top moves on and run with it

Sweet talk that shit so good

I can be yours, I can be yours now

I can be yours, I can be yours now

I can’t get enough

Put your top moves on and run with it

Sweet talk that shit so good

Sweet sweet sweet sweet

Ah sweet sweet sweet talk my heart

I can be yours

I can be yours, yeah

Sweeter than love is the taste of all those promises

That pulls you in for good

Can’t get enough

Put your top moves on and run with it

Sweet talk that shit so good



من كليب Sweettalk my Heart (1)



من كليب Sweettalk my Heart (2)



من كليب Sweettalk my Heart (3)