شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحيى حفلا داخل الجامعة الامريكية فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم محمد رمضان حفل غنائى يوم 25 الشهر الحالى داخل الجامعة الامريكية ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عدد من المفاجآت وعدد من أغانيه التى اشتهر بها منها "نمبر وان" و"الملك" وغيرها التى حققت نجاح كبير مؤخرا.

وحرص رمضان مؤخرا على حضور افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائى مع عدد من النجوم منهم يسرا وليلى علوى وخالد سليم وزوجته والمخرج محمد سامى وزوجته مى عمر وعمرو يوسف وكنده علوش ومحمد كريم وتارا عماد ومحمد فراج وهانى رمزى وشريف رمزى وزوجته ريهام ايمن وبشرى ودرة والدكتور اشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا والمطرب إبو وزوجته والتى ظهرت عليها علامات الحمل وقرب موعد وضعها وداليا البحيرى ووشريف منير ونسرين طافش ومحمد رمضان ومحمد كريم والنجم المصرى العالمى مينا مسعود ومنى زكى وسارة التونسى.

من ناحية أخرى يحضر محمد رمضان لعمل غنائى جديد يجمعه بالمطرب الفرنسى ميترى جيمس خلال الفترة المقبلة، ويقدمه بشكل مختلف عليه تماما عن أعماله السابقة.

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ويعرض للنجم محمد رمضان حاليا فى السينمات فيلم "الكنز2" من بطولة محمد سعد وروبى وهند صبرى، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

محمد رمضان احتفل مؤخرا بوصول قناته الرسمية على يوتيوب، إلى 2 مليار مشاهدة، وكان النجم محمد رمضان قد أحيا حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى الجمعة الماضى، بحضور محبيه.

كما عُرض لمحمد رمضان مؤخرًا مسلسل "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.