شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فضل شاكر يطرح أغنيته الجديدة "ياتري" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم فضل شاكر أغنية جديدة تحمل اسم "ياتري" باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، وتوزيع زاهر ديب، على موقع "يوتيوب".

كان المطرب فضل شاكر قد طرح أغنية أخرى بعنوان "حبيتك"، عبر قناته على موقع الفيديوهات" يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد رفاعى، وألحان على أباظة، وتوزيع على أباظة، وهما نفس فريق عمل أغنيته السابقة "مع السلامة"، والتى قام بطرحها نهاية العام الماضى.

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يذكر أن أغنية "مع السلامة" هى آخر أعمال فضل شاكر باللهجة المصرية، والتى تم طرحها فى ديسمبر 2018، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد، من كلمات محمد الرفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع على أباظة، وحققت نسبة مشاهدة عالية تجاوزت 3.5 مليون مشاهدة.