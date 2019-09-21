شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تلحن لنفسها 3 أغنيات "سينجل" أولهم " عربية أنا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الممثلة والمطربة سمية الخشاب لطرح 3 أغنيات جديدة من ألحانها، والمقرر طرحهم خلال فترات متباعدة، الأولى تحمل اسم " عربية أنا" وهى كلمات هشام صادق،وتوزيع شريف الشاعري، والأغنية الثانية من كلمات هشام صادق تحمل طابع عاطفية بشكل سريع.

والأغنية الثالثة من كلمات هشام صادق، وتعالج قضية اجتماعية مثلما سبق وفعل الاثنان هذا من خلال أغنية "بتستقوى"، ومن المقرر أن يتم طرحها في موسم الشتاء المقبل، معربًا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور عقب طرحها، حسبما أكد الشاعر هشام صادق لـ"الخليج 365".

كانت النجمة سمية الخشاب قد طرحت في شهر رمضان الماضي أول دعاء دينى لها، بعنوان "صلوا عليه"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهو من ألحانها، وكلمات هشام صادق، وتوزيع محمد عباس.

يذكرأن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت عنوان "بتستقوى" وحققت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة وتوقع الجميع أن الأغنية تعبرعن حالتها مع المطرب أحمد سعد عقب انفصالهما، ونالت الأغنية إعجاب جمهورها، خاصة أنها تدعم من خلالها المرأة. والأغنية من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب، وتوزيع الموسيقى محمد عباس، ومن إخراج جميل جميل المغازى، كما جاءت الأغنية ضمن الأغانى الأكثر بحثاً على موقع يوتيوب وقت طرحها.