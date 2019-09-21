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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..كريستين ستيورات بعرض Blackbird ضمن مهرجان San Sebastian Film Festival والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية كريستين ستيورات العرض الأول لفيلم " Blackbird " وذلك ضمن فعاليات مهرجان " San Sebastian Film Festival " والمقام حالياً في إسبانيا والتي تستمر فعالياته حتي 28 سبتمبر الجاري .
خطفت كريستين ستيوارت الأنظار نحوها بإطلالتها المميزة ، فاختارت أن تكون تصفيفة شعرها بسيطة و ماكياج رائع، إضافة إلي ارتدائها فستان ذو تصميم مذهل باللون الكحلي وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Chanel " .
يذكر أن فيلم " Blackbird " تدورأحداثه حول أم مريضة جدا تحاول بشتي الطرق لجمع أفراد أسرتها مرة واحدة قبل أن تموت، وهو من بطولة عدد كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم سام نيل وكيت وينسليت وسوزان سراندون و رين ويلسون و ليندسي دونكان، وغيرهم .
كريستين ستيورات
كريستين ستيورات
كريستين ستيورات
كريستين ستيورات
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