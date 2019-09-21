شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تعلن عن تحضيرات فيلمها الجديد "أهل العيب"..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة إلهام شاهين للتحضيرات الأولى لفيلمها الجديد "حظر تجوال" تأليف وإخراج أمير رمسيس، حيث تعقد جلسات مع فريق العمل أثناء تواجدها فى مهرجان الجونة، خاصة أن أمير رمسيس يتواجد حاليا بالمهرجان، وذلك يجعل النقاش بينهما أفضل للترتيبات الأولية للفيلم.
كما تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم "أهل العيب" بمشاركة الفنانة منه شلبى" من تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد ياسين، ومن المتوقع أن يبدأ فريق العمل تصويره خلال منتصف شهر أكتوبر المقبل، الفيلم يتناول قصة 4 شخصيات رئيسية يمرون بظروف صعبة وتتوالى الأحداث .
يشار إلى أن "أهل العيب" كان من المفترض تصويره منذ عامين، إلا أن التصوير تأجل بسبب السيناريو واعتذارات النجوم والمخرج هادى الباجورى، فضلا عن ضيق الوقت، لاسيما أن الشركة المنتجة كانت مشغولة بعدة أفلام سينمائية وقتها.
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