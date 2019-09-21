بالفيديو.. نجم "مسرح مصر" يحتفل ببدء العام الدراسي بطريقة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفل نجم "مسرح مصر" الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توتا"، ببدء العام الدراسي الجديد، بطريقة كوميدية وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر "توتا" مقطع فيديو وهو يرقص من أحد عروض مسرح مصر، وعلق عليه قائلًا: "عام دراسي سعيد".

يذكر أن نجم "مسرح مصر" الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ "توتا"، أعلن منذ أيام عن استقباله مولوده الثاني، والذي اختارله اسم "سفيان".