محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
افتتح انتشال التميمي، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، معرض الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس احتفالًا بمئوية ميلاده على هامش الدورة الثالثة من المهرجان.
وشهد المعرضَ المهندس أحمد، نجل إحسان، والمهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة، وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم "بشرى، حلا شيحة، هنا شيحة، إلهام شاهين، المخرجة إيناس الدغيدي".
ويضم المعرض مقتنيات نادرة للكاتب الكبير، بينها مكتبه، وصورًا من مراحل حياته المختلفة، ومقالاته الصحفية، وأفيشات أفلامه، ورسومات كاريكاتورية رسمها له كبار رسامي الكاريكاتير، وأوراقه الشخصية ما بين جواز سفره، ووثيقة عقد قرانه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بحضور حلا شيحة وإيناس الدغيدي.. نجل إحسان عبدالقدوس يشهد افتتاح معرض والده بـ"الجونة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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