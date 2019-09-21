طلعت زكريا يكشف لمصراوي طبيعة مرض هنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

طمأن الفنان طلعت زكريا الجمهور على الحالة الصحية للفنانة هنا الزاهد، بعد تعرضها لوعكة صحية نُقلت على أثرها إلى المستشفى.

وقال الفنان طلعت زكريا، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الحمد الله هنا بقت كويسة، وخرجت من المستشفى واطمنا عليها".

وأوضح: "إنها عانت من مغص شديد بالمعدة، وارتفاع شديد في درجة حرارتها، ودخلت في مرحلة شديدة من القيء".

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وكشف أن الأطباء أكدوا انها أصيبت بـ"فيرس" والحمد الله خضعت للعلاج، وخرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها، والاطمئنان على حالتها الصحية بالكامل"

وأعلن الفنان أحمد فهمي تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية، خلال قضائهما شهر العسل، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد من المستشفى.